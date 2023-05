Foi no início de Maio que a Toyota abriu o livro de encomendas no mercado português para o seu novo Prius, modelo que na sua mais recente geração aposta de forma determinada numa mecânica híbrida plug-in (PHEV), substancialmente mais interessante (em potência e autonomia) que a versão PHEV da 4.ª geração. Segundo a marca, o interesse à volta deste novo modelo tem superado as expectativas, seja em pedidos de mais informação, o que já ronda o meio milhar de potenciais clientes, seja em reservas sinalizadas com o pagamento de 100€. Só online, na primeira semana, o Prius Plug-in Hybrid firmou 15 encomendas.

Para promover o lançamento do novo modelo, a Toyota criou uma plataforma de registo online, onde aqueles que se inscrevem têm “acesso prioritário à compra” da nova berlina nipónica e, se assim o desejarem, podem receber ainda 500€ na aquisição de uma wallbox da marca – o que não é obrigatório, mas torna mais cómoda a operação de recarregar a bateria e, sobretudo, são muito mais barato do que utilizar um posto de carregamento público.

Alguns detalhes do novo Prius 15 fotos

Introduzido em 1997, o Prius tem sido um modelo incontornável na história da Toyota e, também, nos resultados da marca. Foi com ele que o construtor nipónico se estreou nos híbridos, dando os primeiros passos na electrificação mecânica, visando sobretudo baixar consumos e emissões. O Prius é, por isso, o modelo que revolucionou a Toyota e que fez do maior construtor de automóveis do mundo uma referência na hibridização.

Nesta 5.ª geração, a berlina familiar japonesa com cerca de 4,5 metros de comprimento toma por base a plataforma modular Toyota New Global Architecture para veículos do segmento C (TNGA-C), o que lhe permite, entre outras vantagens, acomodar uma bateria de maior capacidade, o que faz toda a diferença para quem valoriza a autonomia em modo eléctrico. A propósito, o novo Prius Plug-in viu a potência saltar dos anteriores 122 cv para uns generosos 223 cv e trocou a antiga bateria de 8,8 kWh por um acumulador de 13,6 kWh. Esta alteração vale-lhe um salto em termos de distância percorrida em modo zero emissões, passando dos anteriores 45 km para cerca de 70 km. E isso repercute-se, no consumo e nas emissões, ainda sujeitos a homologação em WLTP, mas que garantidamente serão os mais baixos de sempre num Prius. Nas emissões, por exemplo, a Toyota estima que o valor alcançado em ciclo combinado se situe entre os 11 e os 16 g/km.

O novo Prius apresenta-se no mercado português em três níveis de equipamento. São eles o Exclusive, o Luxury e o Premium, cuja composição pode consultar aqui. Os preços iniciam-se, respectivamente, em 41.990€, 44.190€ e 49.690€, estando as primeiras entregas previstas para Julho.