O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que “foram tomadas decisões” sobre movimentações de tropas, o que pode ser um primeiro sinal de que a anunciada contraofensiva ucraniana vai avançar em breve.

“O mais importante é o timing em que avançamos”, acrescentou o líder ucraniano no seu vídeo desta noite, em que anunciou ter-se encontrado com líderes militares para discutir esse tema.

Zelensky fez estas declarações no seu vídeo diário desta segunda-feira, onde aproveitou para fazer uma avaliação da situação atual, no dia que a capital Kiev foi atacada por uma série de mísseis e drones. Segundo o Presidente ucraniano, o sistema anti-míssil norte-americano Patriot tem sido eficaz a conter esses ataques, com “uma taxa de interceção de 100%”.

“Com os nossos Patriots, iremos continuar a responder à Rússia e às suas manifestações do mal”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano.