Khairul Amin, influencer e dono de uma empresa de molhos da Malásia, decidiu fechar o negócio durante uma semana e levar os seus 60 colaboradores numas férias de luxo. Do avião ao hotel, todas as despesas estavam pagas, avançou o jornal espanhol ABC.

No Twitter, o empresário partilhou vídeos e fotografias da sua estadia no arquipélago de Langkawi, ao largo da costa noroeste da Malásia, um dos destinos turísticos mais populares do país. “Todos os funcionários estão felizes”, escreveu numa publicação.

Minggu ni kita tutup kilang Sambal Nyet selama 5 hari untuk bawa kesemua 60 staff bercuti di Langkawi. Kita sediakan hotel 5 bintang, jetski, explore cave, snorkelling, private yacht untuk tgk sunset & duit belanja untuk diaorang shopping. Alhamdulillah semua staff happy ✨???? pic.twitter.com/in15T42wFQ — Khairulaming (@khairulaming) May 21, 2023

A viagem surgiu como forma de comemorar os bons resultados da empresa Sambal Nyet. Khairul Amin presenteou os trabalhadores com um hotel de cinco estrelas, com quartos com vista para o mar, e refeições pagas — incluindo jantares de luxo.

Para se divertirem ao longo dos cinco dias, estavam ainda planeadas atividades náuticas como um passeio de catamarã privado, jet skis, exploração de grutas e mergulho. Além disso, os trabalhadores receberam ainda dinheiro para algumas pequenas ajudas de custo e para poderem levar lembranças para as suas famílias.

“No dia seguinte, fiz-lhes uma surpresa e convidei-os para um cruzeiro num iate privado para verem o pôr do sol. O cruzeiro era exclusivo para eles e não incluía mais público. Apreciaram o pôr do sol enquanto nadavam no mar”, escreveu o empresário no Twitter.

Nas redes sociais, muitos apreciaram a generosidade do empresário, chegando mesmo a perguntar, num tom irónico, se há vagas na empresa. ”Este patrão é um modelo a seguir”, escreveu um utilizador do Instagram.