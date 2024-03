Centenas de familiares e amigos dos passageiros do voo MH370 da companhia aérea Malaysia Airlines, que desapareceu dos radares aéreos e nunca chegou ao destino, prestaram este domingo homenagem aos passageiros desaparecidos, apelando e pedindo às autoridades para que as investigações sobre o paradeiro do aparelho sejam retomadas.

Esta semana assinala-se, no dia 8 de março, o 10º aniversário do desaparecimento do avião. Apesar de já terem sido encontrados destroços, o paradeiro da aeronave permanece um dos maiores mistérios da aviação.

A homenagem teve lugar em Kuala Lumpur, capital da Malásia e cidade de onde partiu o voo. Acenderam-se 279 velas, uma por cada passageiro a bordo.

Quem compareceu na cerimónia tem uma vontade comum: as famílias querem uma conclusão para a tragédia. Para além de homenagear, os familiares e amigos das vítimas reiteraram a sua vontade de verem as buscas retomadas, segundo os mesmos, pela salvaguarda da segurança da aviação.

“Estamos a fazer isto pelo futuro da aviação. O voo MH370 não é história, é o futuro da segurança da aviação de cada vez que descolamos para os céus.”, disse Grace Nathan, cuja mãe se encontrava a bordo. “Eu continuei a minha vida, mas não segui em frente”.

“Todos os anos revivemos a chamada agonizante da Malaysia Airlines a contar-nos que o voo tinha desaparecido”

Ao The Guardian, Jacquita Gonzales, mulher de um supervisor de bordo, sublinhou que a data nunca passa despercebida: “Como se tivesse sido ontem. Todos os anos (…) revivemos a chamada agonizante da Malaysia Airlines a contar-nos que o voo tinha desaparecido.”

“A única maneira de resolver isto é encontrar o avião. É por isso que é importante continuar a investigar. Não deixem que permaneça um mistério”, afirmou no evento de homenagem, que teve lugar a cinco dias de se assinalar uma década do desaparecimento.

Ao longo dos anos, tem sido posta em causa a intenção de o governo encontrar o avião, depois de várias insistências para que as buscas, cuja última tentativa foi em 2018, sejam retomadas.

“Simpatia e solidariedade vinda de quem está no poder significa alguma coisa se, e só se, vier acompanhada de ações que procurem apaziguar a dor das pessoas. (…) Queremos ver ação”, reforçou um homem cuja mulher está entre os desaparecidos.

Ministro comprometeu-se a tentar retomar as buscas

Durante o evento, o Ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, comprometeu-se a tentar retomar as buscas pelo avião da Malaysia Airlines, segundo avançou o The Guardian.

“Se a Malásia estiver comprometida em encontrar o avião… os custos não são um problema”. Segundo a agência Bermana, Loke prometeu tentar convencer o resto do governo a retomar as diligências.

Loke referiu que terão lugar conversações com a Ocean Infinity para discutir uma possível nova operação. Em 2017, a empresa conduziu uma investigação no Oceano Índico com o objetivo de encontrar o Boeing, mas não foi bem sucedida.

O avião partiu a 8 de março de 2014 do aeroporto de Kuala Lumpur em direção a Pequim, onde nunca chegou a aterrar. A bordo seguiam 239 passageiros, de 15 nacionalidades diferentes, a grande maioria chinesa.

Em 2023, o desaparecimento do vôo deu origem a um documentário na Netflix, intitulado “Vôo MH370 — O avião que desapareceu”. Vários familiares das vítimas fizeram parte do projeto, numa nova tentativa de obter respostas.

Ao longo dos quase 10 anos de mistério, muitas teorias foram feitas, mas a pergunta ainda se coloca: onde está o voo desaparecido da Malaysia Airlines?