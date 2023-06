Chama-se “panoramic i-Cockpit” e é a mais profunda transformação no conhecido esquema de combinação da Peugeot que associa um volante mais pequeno do que o habitual ao painel de instrumentos e ao ecrã do sistema multimédia. A forma peculiar como se articula este trio vai evoluir radicalmente e estrear-se no futuro 3008, também ele alvo de uma profunda mudança, já que se mantém como SUV, mas vai passar a adoptar linhas que o aproximam mais de uma silhueta fastback. Sendo que a principal mudança – essa sim uma completa ruptura com o passado – radica na plataforma, pois o e-3008 será o primeiro modelo com a nova STLA Medium da Stellantis, específica para veículos eléctricos.

A inaugurar um novo capítulo na história do seu best-seller, a Peugeot faz questão de sinalizar a profunda alteração do cockpit que lançou há mais de 10 anos e que se encontra hoje em cerca de 10 milhões de exemplares. Pelo que nos é dado a ver, o panoramic i-Cockpit parece agora deixar de estar tão “escondido” atrás do volante, para condutores com determinadas estaturas, deixando à vista do condutor toda a informação relevante, cortesia de um generoso ecrã panorâmico curvo de 21 polegadas, de alta-definição, colocado sobre o painel de bordo, como que a levitar.

Na prática, este novo display “flutuante” é um dois em um, pois de um lado (esquerdo) exibe por cima do volante todas as informações relativas à condução, com a instrumentação a ser complementada, por outro lado (direito) com as funcionalidades associadas ao habitual ecrã central. A Peugeot garante que, com esta configuração, quer condutor quer passageiro acedem sem problemas aos comandos tácteis que permitem gerir a climatização, navegação, sistema multimédia e opções de conectividade.

Juntando num único elemento as funções de head-up display e de ecrã central, o novo ecrã panorâmico da Peugeot deverá oferecer uma melhor legibilidade e, possivelmente, um controlo mais rápido e intuitivo das diferentes funções do sistema. Isto porque, ao centro, encontram-se i-Toggles personalizáveis, ou seja, botões sensíveis ao toque que podem ser programados como uma espécie de atalho para os “favoritos”, as 10 funções que o condutor mais utiliza. E a tudo isto não há como não juntar o efeito visual: com esta nova “arquitectura”, em que o efeito flutuante é realçado pela iluminação LED sob o ecrã, o novo Peugeot 3008 vai transmitir de imediato uma imagem de maior sofisticação tecnológica.

Simultaneamente, o controlo da caixa de velocidades liberta espaço na consola central e passa para o painel de bordo, assentando lugar ao lado do botão de arranque (stop/start). Quanto ao volante, preserva o seu formato compacto, mas foi redesenhado para alinhar com o efeito “flutuante” do ecrã panorâmico e possui comandos sensíveis ao toque, mas que exigem (mesmo) pressão para evitar a activação involuntária.