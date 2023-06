Em atualização

O príncipe Harry chegou esta manhã ao Supremo Tribunal, no centro de Londres, pouco depois das 9h30, e sentou-se no banco das testemunhas pelas 10h30. “Sinto hostilidade por parte da imprensa desde que nasci”, disse o príncipe em resposta ao interrogatório do advogado que defende o Mirror Group Newspapers (MGN), segundo cita a BBC. Quando Harry começou a ser questionado, foi também divulgada sua declaração enquanto testemunha.

O filho mais novo do Rei Carlos III começou por ser tratado como Sua Alteza Real, mas terá escolhido ser tratado por príncipe Harry. A última vez que um membro da família real esteve em tribunal foi há 130 anos, num caso que envolveu um filho da Rainha Victoria, em 1891. Harry é, assim, o primeiro membro da realeza dos tempos modernos a ser interrogado em tribunal.

Depois de não ter comparecido na sessão do dia anterior, esta segunda-feira, o príncipe era aguardado por uma série de jornalistas e fotógrafos à porta do Rolls Building, na City de Londres, o complexo onde está situado o Supremo Tribunal de Justiça que trata casos graves ou de alto perfil criminal ou civil, assim como os tribunais de negócios e propriedade de Inglaterra e do País de Gales.

O caso em questão foi movido pelo príncipe Harry e por mais três pessoas, contra o Mirror Group Newspapers por, alegadamente, reunirem informação sobre os queixosos de forma ilegal para produzirem histórias. Ao príncipe juntam-se os atores Michael Turner e Nikki Sanderson, ambos da série Coronation Street, e Fiona Wightman, ex-mulher do comediante Paul Whitehouse. Estes acreditam que jornalistas dos títulos Daily Mirror, Sunday Mirror e The People acederam a mensagens de voz de amigos e familiares.

O MGN admitiu anteriormente ter usado escutas telefónicas, mas não nestes casos específicos. Como alerta a BBC, este pode ser um caso de teste que, caso Harry e os outros queixosos ganhem, o juiz vai definir um valor para os danos causados que se irá refletir também em futuros casos de outras celebridades.

Este é um dos três casos contra grupos de comunicação social que Harry tem a decorrer na justiça britânica.