WhatsApp tem um novo recurso: canais parecidos com os do Telegram

Os canais que o utilizador seguir vão aparecer num novo separador, denominado de “atualizações”, e não junto às conversas que mantém com familiares e amigos. Por acreditar que as mensagens dos canais não devem estar “visíveis para sempre”, o WhatsApp nota que o histórico só será armazenado nos seus servidores “durante 30 dias”. “Vamos fazer com que as atualizações desapareçam ainda mais depressa dos dispositivos dos seguidores”, garante.

O número de telemóvel e fotografia de perfil do administrador não serão mostrados aos seguidores, da mesma forma que seguir um canal não vai revelar o número de telemóvel do utilizador ao administrador ou a outros seguidores. Do lado dos administradores haverá ainda a opção de “bloquear capturas de ecrã e reencaminhamentos dos seus canais”.

O WhatsApp dá ainda conta, no comunicado, que como o objetivo dos canais passa por “alcançar um público mais vasto”, esses não serão “encriptados ponto a ponto por predefinição”. “Acreditamos, porém, que existem alguns casos em que a encriptação ponto a ponto de canais para um público limitado faz sentido, como para organizações sem fins lucrativos ou organizações de saúde. Estamos a explorar essa ideia como uma futura funcionalidade”, acrescenta a plataforma.