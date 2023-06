O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou, esta quarta-feira, as tropas de Moscovo de serem “selvagens”, já que a “artilharia russa continua a disparar” durante as evacuações às zonas inundadas em Kherson por conta da destruição da barragem de Nova Kakhovka.

No seu discurso diário, Volodymyr Zelensky deu conta de mais de duas mil pessoas já foram retiradas de Kherson e de Mykolaiv, agradecendo a “todos os envolvidos” nos trabalhos de resgate. “A nossa tarefa é proteger vidas e ajudar pessoas”, assegurou o Presidente ucraniano, denunciando que as tropas russas, nas regiões que ocupam no oblast de Kherson, abandonaram as populações em “condições terríveis”.

“Precisamos de um resposta clara e rápida do mundo ao que está a acontecer”, apelou, lamentando ser “quase impossível estabelecer” quantas pessoas “podem morrer” nas regiões de Kherson que estão “temporariamente ocupadas” pelos russos.

Apelando a organizações internacionais — como a Cruz Vermelha —, Volodymyr Zelenksy pediu que se juntem às operações de resgate. “Se nenhuma organização internacional intervém na área do desastre, significa que a arquitetura internacional não existe e é incapaz de funcionar”, assinalou o líder ucraniano.

No âmbito judicial, Volodymyr Zelensky frisou que quer levar as forças russas a tribunais. “Eles controlaram a barragem e toda a central termoelétrica por mais de um ano. Os propagandistas russas já estavam a discutir um possível desastre humano, que eles acabaram por causar”, culpou o Presidente da Ucrânia.