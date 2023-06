Aproveitando o clima de festa, ou não estivessem as 24 Horas de Le Mans este ano a comemorar a centésima edição, a Ferrari aproveitou a animação na pista francesa para dominar as sessões as sessões de treinos e chamar a si as duas primeiras posições na grelha de partida para a prova que arranca hoje. A mítica corrida francesa, a mais importante entre as que integram as sete provas do WEC de 2023 (Campeonato do Mundo de Resistência), vai assim ter os dois Ferrari 499P a largar da primeira linha da grelha.

O melhor tempo na Hyperpole foi alcançado pelo italiano Antonio Fuoco, aos comandos do 499P com o número 50, que realizou uma volta em 3 minutos, 22,982 segundos, relegando para a segunda posição o Ferrari n.º 51, com o qual Alessandro Pier Guidi percorreu uma volta em 3.23,755.

Depois dos dois 499P ficou o primeiro dos Toyota GR010 Hybrid com o n.º 8, pilotado Brendon Hartley (3.24,451), deixando atrás de si o Porsche 963 n.º 75 de Felipe Nasr (3.24,531) e o Toyota n.º 7 (3.24,933). O Cadillac V-Series.R n.º 2 (3.25,170), o Porsche n.º 5 (3.25,176) e o Cadillac n.º3 (3.25,521) encerraram o top 8, os concorrentes que disputaram a Hyperpole que determinou as primeiras posições na grelha de partida.

Entre os concorrentes inscritos na segunda categoria mais rápida do WEC, os LMP2, brilharam os protótipos que conjugaram chassi Oreca e motores Gibson. Apesar da Federação Internacional do Automóvel (FIA) ter já anunciado que esta classe de veículos estará fora do WEC em 2024, não faltaram concorrentes decididos a disputar a vitória, com o n.º48 da equipa Idec Sport a alcançar a volta mais rápida, com 3.32,923, à frente do n.º 28 da Jota (3.33,035), do n.º 41 da Team WRT (3.33,240) e do n.º 47 da Cool Racing (3.33,580), com o n.º 63 da Prema Racing (3.33,983) a encerrar o top 5.

Entre os LMGTE Am, que engloba os superdesportivos mais próximos dos modelos que se podem adquirir para circular na via pública, o melhor dos tempos nos treinos foi alcançado pelo Chevrolet Corvette C8.R n.º 33, com 3.52,376, que deixou atrás de si o Aston Martin Vantage AMR n.º 25 (3.53,905) e o Ferrari 488 GTE Evo n.º 54 (3.54,582). As três posições seguintes na grelha foram igualmente conquistadas pelos 488 GTE Evo, permitindo assim à marca italiana ter quatro modelos no top 6. O primeiro Porsche desta categoria, o 911 RSR com o n.º 60, surge apenas na 9.ª posição, com um tempo de 3.53,374.