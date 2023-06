A Galloo é líder na reciclagem de metais e a Stellantis pretende implementar um modelo de negócio assente na economia circular, que é como quem diz, reduzir ao mínimo o desperdício e, com isso, poupar recursos. Daí que as duas companhias tenham anunciado a criação de uma joint-venture, ainda sujeita à aprovação por parte das entidades reguladoras, para reciclar veículos em fim de vida.

Para tal, será necessário erguer uma fábrica cuja localização ainda está em estudo, mas espera-se que o serviço seja lançado ainda este ano, numa primeira fase em França, na Bélgica e no Luxemburgo, para posteriormente se alargar a outros mercados europeus. Até porque é no reaproveitar que está o ganho: a Stellantis estima que o programa de reciclagem de veículos em fim de vida vai “contribuir para aumentar em 10 vezes as receitas decorrentes da reciclagem e quadruplicar as receitas de peças até 2030, em comparação com 2021, tendo como objectivo gerar mais de 2000 milhões de euros em receitas em 2030”. A base desta nova unidade de negócios irá alicerçar-se em centros de tratamento autorizados para recuperar veículos que, ao invés de serem pura e simplesmente abatidos ou retirados de circulação, vão ser desmembrados para aproveitar ao máximo tudo o que deles possa ser extraído para reutilizar, reciclar e voltar a fabricar. Isto porque, no âmbito do plano “Dare Forward 2030”, a Stellantis pretende “contar com 40% de materiais ‘verdes’ em veículos novos” até ao final da década.

“Devolver peças e materiais à cadeia de valor preserva os recursos mais escassos e ajuda o nosso esforço para alcançar a neutralidade carbónica até 2038. Esperamos implementar o programa este ano e ampliá-lo rapidamente”, afirmou o vice-presidente sénior de Economia Circular Global da Stellantis, Alison Jones, no anúncio da parceria.

De referir que, além de prever “abastecer” as diferentes marcas que compõem a Stellantis com peças passíveis de recuperação, a joint-venture com a Galloo vai disponibilizar os seus serviços a outros construtores de automóveis.