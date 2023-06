Os resultados da TAP em 2022 afinal não são assim tão bons, na leitura dos dados que Abel Mateus, economista, fez. Ao programa Cheque In, Abel Mateus revela os cálculos que fez: “A taxa de lucro da TAP é de apenas 0,05% enquanto a da Ryanair consegue taxas na ordem de 4-5%”.

Os cálculos foram feitos com base nos resultados de 2022 que são conhecidos e que, recorda Abel Mateus, “são apelidados como um grande progresso que a TAP fez, por ter conseguido, pura e simplesmente, resultado operacional de algumas dezenas de milhões de euros, que não são absolutamente nada quando comparados com o capital e as receitas da TAP”.

O economista dá ainda mais dois indicadores: o rendimento por passageiro de lugar disponível da TAP é de 5,5 e o custo de passageiro transportado de 4,7 euros. Na Ryanair os valores são, respetivamente, de 4,6 e 2,7. O custo é “inferior em quase metade e nas grandes transportadoras o rendimento é quase o dobro por passageiro transportado”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.