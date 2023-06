Mais de 16 mil europeus morreram na sequência das alterações climáticas em 2022, ano em que a Europa aqueceu mais 2,3 graus em relação ao período pré-industrial (1850-1900), anunciaram esta segunda-feira a ONU e o programa da União Europeia Copernicus.

De acordo com o relatório “Estado do Clima” na Europa 2022, o continente europeu tem aquecido duas vezes mais do que a média global desde a década de 1980, com forte impacto no tecido socioeconómico e nos ecossistemas da região.

Os riscos meteorológicos, hidrológicos e climáticos no ano passado afetaram diretamente 156.000 pessoas e provocaram 16.365 mortes, segundo o Banco de Dados de Situações de Emergência (EM-DAT).

Os mais de 16.000 óbitos ocorreram sobretudo devido às ondas de calor.

No entanto, cerca de 67% dos eventos foram inundações e tempestades, representando a maior parte dos prejuízos económicos totais de quase dois mil milhões de dólares (1,83 mil milhões de euros ao câmbio atual).