É, atualmente, a hipótese com mais força e a convicção da Guarda Costeira norte-americana, a partir da análise feita por especialistas aos destroços encontrados na área de busca do submersível, perto do Titanic: a embarcação da OceanGate terá sido destruída numa “implosão catastrófica”, o que significa que os tripulantes terão tido uma morte imediata.

No briefing desta quinta-feira, o contra-almirante John Mauger, do Primeiro Distrito da Guarda Costeira, adiantou que os destroços encontrados eram “consistentes” com a tese de uma implosão. Esta hipótese já tinha sido avançada antes por vários especialistas, incluindo pelo co-fundador da empresa que detém o Titan, a OceanGate. Em declarações à BBC, Guillermo Söhnlein admitiu que o Titan podia ter implodido “instantaneamente”.

“Quando se está a operar em profundidade, a pressão é tão elevada em qualquer submarino que se houver uma falha será uma implosão instantânea. Se foi isso que aconteceu, terá acontecido há quatro dias”, disse.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.