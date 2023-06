No sábado, um caça da Força Aérea francesa perseguiu um avião turístico que sobrevoava a região rural de Ardèche, em França, por este ter voado ilegalmente perto de uma central nuclear e ter feito manobras suspeitas, o que levou a que o piloto ficasse em pânico e largasse mais de uma dezena de sacos com drogas no terreno.

As autoridades francesas detetaram no radar um avião turístico que atravessou a fronteira com a Alemanha e seguiu uma rota ilegal, tentaram contactar o piloto para mudar o seu percurso, mas não obtiveram resposta, como noticia o The Telegraph.

Em consequência, enviaram um caça Rafale, um dos caças mais modernos das forças armadas do país, para perseguir o avião e obrigá-lo a sair da zona interdita ao voo.

Quando o Rafale se aproximou do pequeno avião turístico de matrícula polaca, o piloto da Força Aérea “assistiu a um comportamento muito errático no cockpit (do avião de turismo)”, disse um porta-voz militar à AFP. “Ao longo do percurso que demorou alguns minutos, viu a porta a abrir-se e pacotes a serem atirados para o exterior”, de acordo com o The Guardian.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O piloto do avião, de nacionalidade polaca que já tinha antecedentes de tráfico de droga, foi detido depois de aterrar numa pista em Lanas, Ardèche, informou o Ministério Público francês em comunicado na terça-feira.

As autoridades encontraram cerca de 15 pacotes no chão, contendo aproximadamente 30 quilos de um pó branco que está a ser analisado e descobriram ainda mais 45 mil euros no cockpit do avião e na mala do piloto.

Mais tarde, os habitantes de Mars and Lachapelle-sous-Chanéac disseram à rádio regional que encontraram vários pacotes de droga, identificados como metanfetamina.

“O meu pai ouviu o som de um Rafale. Achou estranho que eles estivessem a fazer manobras ao fim de semana, mas não ficou particularmente preocupado”, disse Françoise Roche, presidente da Câmara de Mars, com 270 habitantes, à rádio France Bleu.

“Outros habitantes viam muitos polícias sem saber o porquê. Foi certamente um pouco surpreendente. Não pensámos que pudesse acontecer aqui”, acrescentou Françoise Roche.

O incidente ocorreu após a descoberta de mais de duas toneladas de cocaína nas praias do Norte de Franca, em março.