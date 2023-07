Quarenta diplomatas e funcionários da embaixada russa em Bucareste vão deixar a Roménia este sábado, a pedido do Governo, num contexto de deterioração das relações entre os dois países desde o início do conflito na Ucrânia.

Onze diplomatas e 29 funcionários técnicos e administrativos, acompanhados das suas famílias, “deixarão a Roménia a bordo de um avião civil pertencente a uma companhia aérea russa”, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros romeno, em comunicado.

Os meios de comunicação social mostraram um avião Ilyushin Il-96 a aterrar na pista do aeroporto de Bucareste, de onde deverá descolar no final da tarde, segundo fontes do aeroporto citadas pela imprensa local.

O ministério explicou na nota informativa que esta decisão “reflete o atual nível das relações bilaterais, drasticamente reduzidas pela Roménia depois da eclosão por Moscovo da guerra de agressão contra a Ucrânia”.

O Governo romeno emitiu o pedido de saída dos funcionários diplomáticos a 08 junho, dando à Rússia 30 dias para cumprir.

Após a invasão da Ucrânia, a Roménia, membro da NATO, expulsou muitos diplomatas russos suspeitos de espionagem, o mesmo acontecendo com outros países europeus.

No total, o pessoal da embaixada russa em Bucareste foi reduzido em mais da metade, segundo o Governo.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).