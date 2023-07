O 501.º dia de guerra na Ucrânia ficou marcado pelas movimentações diplomáticas em vésperas da cimeira da NATO que irá ter lugar em Vilniu, na Lituânia, na próxima semana.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, declarou que considera que a Ucrânia “não está pronta” para aderir à Aliança e que qualquer entrada só poderá ocorrer quando a guerra terminar. Para além disso, Biden falou também com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, junto de quem defendeu a entrada “imediata” da Suécia na Aliança.

No terreno, as Forças Armadas da Ucrânia aproximaram-se das cidades de Melitopol e Berdyansk, mas reconheceram que a situação permanece difícil na zona sul do país. Já a Rússia denunciou um ataque à cidade de Kerch, na Crimeia, que, contudo, não provocou feridos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.