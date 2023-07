Em comunicado a Altice International, que detém a Altice Portugal, garante que foram suspensos vários trabalhadores e gestores, mas não nomeia nem quantifica. Segundo diz em comunicado, “a Altice International e as suas participadas colocam, sob suspensão, vários representantes legais chave, assim como gestores e trabalhadores em Portugal e fora de Portugal enquanto a investigação decorre”.

Não são referidos quem são os representantes legais, gestores e trabalhadores suspensos. Apenas se conhece a suspensão de Alexandre Fonseca que anunciou ter pedido essa suspensão quando foi conhecida a investigação.

Segundo o comunicado, a Altice International diz ainda estar a trabalhar para proteger “os interesses do grupo e dos stakeholders”, garantindo que a Altice Portugal está a prestar toda a colaboração com as autoridades e “continua disponível para qualquer clarificação por forma a ajudar na investigação em curso”.

A Altice International diz ainda que “lançou imediatamente uma investigação interna em Portugal e em outras jurisdições” e, “com efeito imediato”, vai “rever e reforçar os processos de aprovação em todas as compras, pagamentos, ordens de compra e processos relacionados quer em Portugal quer ao nível da Altice International”.

E está a analisar os “próximos passos” com os assessores legais.

em atualização