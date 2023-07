A Turquia já está a trabalhar para evitar os efeitos negativos do fim do acordo de cereais do Mar Negro, terminado, esta semana, de forma unilateral pela Rússia. “Acredito que vamos garantir a continuação do acordo humanitário”, disse Recep Tayyip Erdogan, citado pela agência Anadolu. O Presidente da Turquia garantiu que vai continuar a conversar com Vladimir Putin sobre o assunto.

“O fim da iniciativa de cereais do Mar Negro terá uma série de efeitos nocivos que vão desde o aumento dos preços globais dos alimentos, em algumas regiões, até a fome e, em seguida, a novas ondas de migração”, acrescentou Erdogan nesta sexta-feira.

Sem dizê-lo com palavras, o Presidente turco deixou assim claro que o papel do seu país, enquanto mediador junto da Rússia, é fundamental. O acordo de cereais do Mar Negro é, na verdade, um conjunto de dois acordos. O primeiro entre a Rússia-Turquia-Nações Unidas e o segundo entre Ucrânia-Turquia-Nações Unidas, já que Kiev e Moscovo não falam entre si.

O que se conseguiu através dele foi manter as exportações de cereais ucranianos, país considerado “o celeiro do mundo”, ativas. No entanto, a Rússia rompeu o acordo, a 17 de julho, e avisou que qualquer navio que passe pelo Mar Negro será tratado como inimigo.

Ao Ocidente, Erdogan deixou um recado: o Presidente russo tem expectativas e é “preciso agir a esse respeito”, acrescentando que “a continuação de uma iniciativa tão vital” é para o benefício da humanidade”.

Quanto a rumores de que Ancara teria abandonado o papel de negociador, Erdogan refutou-os. Disse mesmo que deverá falar com Putin ao telefone muito em breve, sem esperar por uma reunião agendada para agosto, quando irão discutir questões bilaterais. “Mantemos as nossas relações com a Rússia. Tanto o ministro dos Negócios Estrangeiros como o líder da Organização Nacional de Inteligência continuam as negociações.”

Erdogan garantiu que a Turquia fará tudo o que puder a nível diplomático para manter o acordo de cereais do Mar Negro. “Foi alcançado um consenso que serve a humanidade num ambiente de guerra e faremos o possível para mantê-lo em andamento. Acredito que garantiremos a sua continuação”, concluiu o Presidente turco.