Em Las Vegas, um homem de 31 anos enfrenta mais de três dezenas de acusações de abuso infantil depois de, alegadamente, ter batido, durante mais de um ano, em seis dos seus filhos com recurso a “cintos, extensões e frigideiras”. Quando as crianças foram encontradas pelas autoridades estavam feridas, com fome e sozinhas no apartamento da família. Os dois menores mais velhos, de 11 e 9 anos, estavam trancados numa espécie de jaula, que servia de casota dos dois cães que tinham em casa.

Os factos descobertos pelas autoridades remontam a 11 de junho (mas só na semana passada foram conhecidos), quando Amanda Stamper, de 33 anos, chamou as autoridades depois de, alegadamente, o marido, Travis Doss, a ter ameaçado matar após uma discussão. De acordo com o mandado de detenção visto pelo New York Post, a mulher informou a polícia de que esta precisava de se deslocar ao apartamento onde a família morava porque existiam “crianças fechadas numa jaula”.

Quando chegaram ao local, os agentes encontraram seis crianças, com idades compreendidas entre os 2 e os 11 anos, sozinhas com dois cães. O menor mais velho, que estava fechado na jaula, tinha, de acordo com documentos judiciais, “olhos roxos que estavam inchados e fechados e várias marcas de hematomas” em todo o corpo.

Travis Doss, quando foi detido, mostrou-se surpreso com o facto de o filho mais velho ainda estar vivo. A madrasta adiantou que a criança “parecia morta” há cinco dias. Tanto o pai dos menores, que é conhecido como o aspirante a rapper “trap montana”, como Amanda Stamper encontram-se, neste momento, detidos.

O New York Post indica que um médico que testemunhou na semana passada perante um grande júri disse que o filho mais velho de Travis Doss teria morrido se não tivesse recebido atendimento médico imediato quando foi encontrado pelas autoridades. Por sua vez, uma enfermeira acrescentou que as crianças eram “o pior caso de abuso” que viu em 13 anos de serviço.

“Trap montana” enfrenta mais de 30 acusações de abuso infantil e duas de sequestro, além de acusações separadas de tráfico sexual e subsistência dos ganhos do trabalho sexual por meio da força ou ameaça. Esta última acusação foi feita por Amanda Stamper, que disse que o companheiro a obrigava a prostituir-se desde que se conheceram, há cerca de seis anos.

A madrasta dos seis menores enfrenta sete acusações de abuso infantil e negligência, mas disse que também foi vítima de abusos e que não denunciou o comportamento do marido porque estava “com medo”, uma vez que se encontrava a lidar “com um monstro”. De acordo com o New York Post, Amanda Stamper reiterou que estava inocente e que era “atacada” sempre que tentava defender as crianças. Travis Doss não terá sido violento com o único filho que têm em comum.

Travis Doss e Amanda Stamper declararam-se inocentes das acusações de que são alvo. Deverá ser marcada uma nova audiência judicial esta semana.