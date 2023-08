O Estado Islâmico confirmou a morte do líder da organização terrorista, Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi, segundo o site de notícias do mundo árabe Al Arabiya.

A morte de al-Husseini tinha sido avançada pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em abril deste ano, tendo o Chefe de Estado afirmado na altura que o líder do grupo teria sido morto numa operação das forças turcas na Síria.

De acordo com a Al Jazeera, o Estado Islâmico afirmou que a morte do líder aconteceu no decurso de confrontos no território sírio com o grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, uma das organizações armadas envolvidas na guerra civil síria, mas sem especificar quando terá morrido ao certo.

Com a morte de al-Husseini, o grupo terrorista anunciou também Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi como novo líder da organização, o quinto desde a sua formação, em 2014.

Al-Husseini estava à frente do grupo desde novembro do ano passado, precisamente depois da morte do antigo líder, sendo o terceiro líder da organização morto desde o início de 2022. Abu Bakr al-Baghdadi, o líder original do Estado Islâmico, foi morto em 2019.