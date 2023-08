O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu, este sábado, aos militares e a todos aqueles que “restauram a justiça” e estão a “ensinar a Rússia a perder”. “A Ucrânia vai ganhar esta guerra. O mundo vai ganhar esta guerra. A verdade vai ganhar esta guerra”, assegurou o Chefe de Estado.

No seu discurso habitual noturno, Volodymyr Zelensky abordou o ataque de mísseis que atingiu a Ucrânia este sábado. “O alvo foi [a empresa de aviação] Motor Sich e a região de Khmelnytsk. Alguns dos mísseis foram intercetados”, informou o Presidente da Ucrânia.

“Não importa quando ataques russos ocorram, nós não vamos dar ao inimigo nada”, garantiu o líder ucraniano, acrescentando: “Vamos proteger de qualquer modo a liberdade da Ucrânia para todo o nosso povo. E a Rússia não vai ser capaz de substituir o direito internacional pelo terror, crises ou qualquer intimidação”.

Today is another active day for our international efforts. Our team is working in Jeddah, Saudi Arabia, at the meeting of advisors to the leaders of the states on the Peace Formula. In total, 42 countries are represented there. Different continents, different political approaches… pic.twitter.com/a6L7NOMQUz

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023