Pelo menos 52 pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão de grandes dimensões numa fábrica em Sergiev Posad, a cerca de 50 quilómetros da capital russa, Moscovo. O incidente aconteceu esta quarta-feira de manhã e deixou um rasto de destruição na fábrica de ótica e mecânica.

De acordo com as autoridades russas, o acidente terá ocorrido devido a uma “falha dos procedimentos técnicos” que resultou numa explosão num armazém que guardava engenhos pirotécnicos. De acordo com a administração local da cidade, o espaço teria sido “alugado por uma conhecida firma da cidade”.

