Esta semana é a rentrée política. Marques Mendes garante que o PSD vai apresentar a sua proposta de reforma do IRS, “antecipando-se” ao Governo. O PSD tem esta segunda-feira a sua festa do pontal. Segundo o ex-líder do PSD e juristas, o PSD criou “há meses” um grupo de economistas e fiscalistas para “prepararem uma reforma fiscal com vista ao futuro programa eleitoral de governo”.

E Luís Montenegro deverá antecipar “algumas medidas imediatas de redução do IRS, com três objetivos: crescer salários, reter os jovens de talentosos e apostar a classe média”. Para Marques Mendes, “a questão fiscal deve ser uma aposta do PSD” e por isso “não chega defender os impostos, têm de ter iniciativas concretas”. É desta maneira que “marca a iniciativa política e a agenda mediática”.

Para o comentador, Montenegro tem um ano político especialmente importante com cinco grandes desafios: vencer com maioria absoluta as eleições na Madeira em setembro; consolidar a oposição; afirmar o primeiro lugar nas sondagens; e vencer as eleições europeias de junho de 2024, tendo para isso, de escolher um cabeça de lista “forte e mobilizador” — e para concorrer ao que “tudo aponta” com Marta Temido, “uma figura altamente popular”, admite Marques Mendes.

