Depois das perdas consecutivas, a recuperação (ainda que muito parcial). As estimativas do INE sobre salários divulgadas esta quinta-feira revelam, pela primeira vez em meses, desde o final de 2021, que se está a iniciar uma trajetória de compensação das perdas de poder de compra acumuladas ao longo dos últimos meses. No segundo trimestre do ano, o salário médio já subiu mais do que a inflação, poupando muitos trabalhadores a novas quebras no rendimento. E se essa evolução não é ainda suficiente para uma recuperação total, também é certo que há setores que não estão, pelo menos para já, a sentir tal subida.

É preciso recuar a novembro de 2021, um período ainda sem guerra na Ucrânia mas já com uma tendência de subida da inflação, para encontrar um trimestre sem perda de poder de compra. Desde então e até ao trimestre móvel terminado em abril, o salário médio foi acumulando perdas, que só foram interrompidas no trimestre acabado em maio: uma subida real de 1%.

Essa tendência manteve-se no segundo trimestre do ano (abril, maio e junho), altura em que, segundo o INE, a remuneração brutal total subiu 6,7%, em termos nominais. Como o INE estima que a inflação tenha abrandado fortemente face ao trimestre anterior, de 8% para 4,4%, mais do que abrandou a subida das remunerações, de 7,8% para 6,7%. Os salários médios brutos terão avançado 2,4% em termos reais, nas estimativas do instituto.

