Não é o Papa Francisco, é Rui Rocha quem está em cima do palco. Mas o país ainda está no rescaldo da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e a Iniciativa Liberal rumou ao Algarve para a rentrée do partido e ainda bafejada pela sorte da fé (aquela que Costa disse não ter). O presidente liberal está numa missão e tem dois recados para o partido e para o país: é preciso mudar Portugal sem medo e apressadamente — e para isso apresenta dez compromissos para dez anos e uma “solução de futuro”.

A praia ainda está cheia e as mesas já estão prontas na Fortaleza de Armação de Pêra, no Algarve. Os tons vermelho e branco das toalhas contrastam com as tendas azuis e com todo o merchandising que o partido tem à venda, desde t-shirts a garrafas de água reutilizáveis e fitas, e os detalhes não escapam nem no formato das mesas: um I e um L. O que deu mais trabalho ao responsável foi mesmo o ponto do I, uma mesa redonda para completar o símbolo liberal — e foi o próprio que fez questão de o acrescentar quando se percebeu do pedido especial.

