Algumas regiões do norte e nordeste do Brasil continuam sem energia elétrica, quatro horas depois de um apagão que deixou praticamente todo o país sem eletricidade. A falha foi reportada por volta das 8h30 da manhã (12h30 em Lisboa) desta terça-feira, tendo afetado todos os estados com exceção de Roraima — que não faz parte do sistema integrado de energia nacional.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento foi totalmente restabelecido entretanto nas regiões do sul, sudeste e centro-oeste e está a 55% no norte e a 81% no nordeste.

O Ministério e o Operador Nacional do Sistema (empresa que controla o fornecimento de energia do Brasil) anunciaram que houve uma falha no sistema de transporte de energia integrado, que afeta todos os locais abrangidos pela rede. A causa do incidente ainda não foi revelada.

Ao longo da manhã, os efeitos do apagão fizeram-se sentir por todo o país. Os sistemas de metropolitano das cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador deixaram de funcionar. Nesta última, os passageiros que estavam a bordo tiveram de sair das carruagens e caminhar a pé pelos carris.

O metrô de Salvador parou e as pessoas tiveram que seguir andando pelos trilhos (trecho entre Acesso Norte e Detran) pic.twitter.com/cjuJSdo56B — Geraldo Antonio (@geraldoa93) August 15, 2023

Em várias partes do Brasil houve problemas no trânsito automóvel, por causa das falhas dos semáforos, revela o G1. Em Pará e Amapá, a falta de eletricidade afetou também a rede de abastecimento de água.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que está atualmente em exercício dos poderes da presidência devido à ausência de Lula da Silva (que está no Paraguai), garantiu que o problema seria resolvido em breve. ”Centro-Oeste, Sul e Sudeste, 100% normalizados. Nordeste mais de 80% normalizado. Região Norte, 40%, mas está indo bem. Se não houver factos subsequentes, em poucas horas pode estar recuperado o fornecimento”, disse, de acordo com O Estado de S. Paulo.

O Ministério de Minas e Energia criou uma sala de situação para acompanhar o caso e anunciou que vai investigar as causas do incidente.

Apesar disso, as críticas políticas já surgiram. O presidente do partido Progressistas, Ciro Nogueira (ex-ministro de Jair Bolsonaro), aproveitou o momento para comparar o atual “apagão” ao “apagão” político que se diz sentir no Brasil desde que Lula da Silva tomou posse. “Governo do Apagão!”, escreveu no Twitter.

Apagão no Brasil! Aconteceu hoje, mas comecar, começou em 01 de janeiro. O Brasil voltou! Voltou ao Apagão! A gasolina, lembra? Subiu hoje 0,41 para as distribuidoras. O apagão da BR! Governo do Apagão! — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) August 15, 2023

Também Ciro Gomes, ex-candidato à presidência do PDT, criticou Lula e o PT por terem privatizado a Eletrobras, a holding que coordena várias distribuidoras regionais. “Uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil”, afirmou.