A cabeça de lista do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) às eleições da Madeira defendeu este domingo a criação de um lar e um centro de dia em Santo António da Serra, uma zona rural e envelhecida no concelho de Santa Cruz. Mónica Freitas, que falava à Lusa duatante a manhã no decorrer de uma ação de campanha no centro daquela freguesia, na zona este da ilha da Madeira, considerou que a criação das infraestruturas é fundamental e urgente.

“Fizemos uma visita pelo mercado e falámos com os comerciantes para perceber quais são os seus problemas. Falámos sobre as questões do envelhecimento ativo, atendendo a que esta é uma zona rural, a população é mais envelhecida”, contou. Mónica Freitas lembrou que há muito tempo se fala na construção destes equipamentos na freguesia de Santo António da Serra, que nunca avançaram, pelo que é uma reivindicação do PAN: “Consideramos importante haver respostas para esta faixa etária.”

No entendimento da cabeça de lista, devem ser criados serviços de proximidade nestas zonas mais rurais.

O PAN defende que seja criada esta resposta para a população e, no panorama geral, que continue a haver uma melhoria das próprias estruturas que existem e fiscalização dos lares que também estão em funcionamento, para garantir que são dadas todas as condições à população.

A candidatura segue à tarde para o concelho vizinho de Machico, onde vai passar pelo Porto da Cruz, onde o objetivo é também falar com a população relativamente à suas necessidades. “Vamos também dar a conhecer as nossas propostas. O Porto da Cruz é uma zona rural. Defendemos melhores condições para os agricultores e a preservação dos espaços verdes”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas primeiras eleições regionais a que concorreu, em 2011, o PAN elegeu um deputado, mas não conseguiu repetir a representação nos sufrágios seguintes. Mónica Freitas, assistente social e militante desde 2021, faz agora a sua estreia política.

Às legislativas regionais da Madeira, agendadas para 24 de setembro, concorrem 13 candidaturas, que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.