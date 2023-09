O Azerbaijão vai levar “até ao fim” a operação militar que lançou, esta terça-feira, na região de Nagorno-Karabakh. A administração presidencial de Ilham Aliyev garante que as operações “antiterroristas” só vão parar caso as forças arménias na região se rendam e entreguem as armas, avança a Al-Jazeera. Os ataques do exército azeri já terão provocado 25 mortos (entre os quais dois civis) e 138 feridos, entre os quais mulheres e crianças, segundo o responsável pelos direitos humanos da região.

Apesar de a administração presidencial azeri garantir que está disponível para conversações com os representantes arménios que controlam o enclave, o Azerbaijão sublinha que, “para as medidas antiterroristas pararem, as formações arménias ilegais devem elevar a bandeira branca, todas as armas devem ser entregues e o regime ilegal deve ser dissolvido”. Caso contrário, avisa Baku, “as medidas antiterroristas vão ser levadas até ao fim”.

According to the information received from the medical institutions of Artsakh, as of 21:00, there are 138 injured people, among whom 29 are civilians. https://t.co/nhgKdxDZRT — Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023

O Azerbaijão exige a “incondicional e total” da Arménia de Nagorno-Karabakh e a dissolução do “chamado regime separatista” para alcançar a paz na região azeri.

O enclave de Nagorno-Karabakh faz parte do Azerbaijão mas é habitado cerca de 120 mil arménios e disputado há décadas por arménios e azeris. Na madrugada de terça-feira, uma explosão de minas nesta região provocou a morte a quatro polícias azeris e a dois civis. As vítimas morreram quando os veículos em que viajavam foram atingidos por minas numa estrada entre Shusha e Fizuli — os dois civis eram funcionários da Agência de Estradas do Azerbaijão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Horas depois do incidente, o Azerbaijão decidiu intervir militarmente, culpando os separatistas arménios pelas mortes. “Começaram as operações antiterroristas na região”, disse o Ministério da Defesa do Azerbaijão num comunicado, citado pela agência francesa AFP.

Azerbaijão diz estar a usar “armas de alta precisão”. Duas pessoas morreram e oito crianças ficaram feridas

O Ministério referiu que as posições das forças arménias estavam “a ser desativadas com armas de alta precisão na linha de frente e em profundidade”. Um jornalista da AFP na região disse ter ouvido detonações em Stepanakert, a principal cidade do enclave situado no sul do Cáucaso.

A capital, Stepanakert e outras cidades e vilas estão sob fogo intenso, assegurou o governo pró-arménio do enclave, descrevendo as ações do Azerbaijão como o início de uma “ofensiva militar em larga escala”. Os ataques do exército azeri já terão provocado 25 mortos e 138 feridos (29 civis, entre os quais mulheres e crianças), segundo o responsável pelos direitos humanos da região, Gegham Stepanyan, citado pela Reuters.

O anúncio da operação azeri surge três anos após o início da anterior guerra de Nagorno-Karabakh, em setembro de 2020, que as forças do Azerbaijão venceram ao fim de seis semanas.

Entretanto, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan veio garantir que o país não vai lançar operações militares no enclave, descartando a hipótese de um conflito direto com o país vizinho. “A Arménia não participa em operações militares, e não tem militares em Nagorno-Karabakh”, disse Pashinyan, citado pela agência russa Tass, acrescentando que o país “não vai realizar ações precipitadas”.

Perante esta posição do governo arménio, centenas de pessoas começaram a concentrar-se no centro de Yerevan, em protesto contra a decisão do governo de não intervir em Nagorno-Karabakh. Os manifestantes gritam “Nikol é um traidor” e “Artsakh”, numa referência à não reconhecida República de Artsakh, proclamada pelos separatistas arménios em 1991, aquando da dissolução da União Soviética. A independência da região nunca foi reconhecida pelo Azerbaijão mas é apoiada pela Arménia.

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Os manifestantes conseguiram mesmo invadir o edifício do governo arménio, depois de alguma tensão com as forças policiais, noticia a agência RIA. Os confrontos continuam. Os protestos tinham sido convocados pelos partidos da oposição. A oposição arménia fez várias tentativas nos últimos três anos para afastar Pashinyan do poder, acusando-o de ser responsável pela derrota militar da Arménia na guerra do outono de 2020 em Nagorno-Karabakh.

Por outro lado, dezenas de manifestantes arménios concentraram-se hoje em frente à embaixada russa em Erevan, na terça-feira, para denunciar o fracasso da Rússia em impedir a ofensiva armada do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh.

A Rússia, que apoia a Arménia, apelou já à contenção em Nagorno-Karabakh e disse que foi informada do início da operação “alguns minutos” antes, depois de Baku ter anunciado que avisou as forças russas. “A parte russa apela urgentemente ao fim do derramamento de sangue (…) e ao regresso a uma solução pacífica”, disse a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, aos jornalistas em Moscovo.