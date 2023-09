A poucos dias de a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) começar a funcionar, ainda há cerca de 270 mil vistos de residência por decidir. Estas situações deveriam ter ficado resolvidas pelos inspetores do SEF, que será extinto. A notícia é avançada pelo Diário de Notícias.

Assim, a AIMA, que deveria apenas ficar com as funções administrativas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, terá de resolver os processos que não avançaram. Segundo o DN, os inspetores do SEF serão necessários para tratar da instrução dos pedidos de asilo, já que os novos funcionários civis ainda não tem formação sobre esta matéria.

O valor avançado é uma estimativa, já que o SEF não revela os números reais de manifestações de interesse registadas no portal SAPA — Sistema Automático de Pré-Agendamento. Segundo fonte do SEF, citada pelo DN, estas manifestações surgem a um ritmo “médio diário de mil pedidos”.