A Tesla anunciou que o seu camião eléctrico Semi, carregado, seria capaz de um consumo de 2 kWh por milha percorrida (equivalente a 124,3 kWh/100 km), o que lhe permitiria anunciar uma autonomia de 500 milhas (cerca de 804,5 km) entre recargas. Ambos os valores são excelentes, apontando para uma capacidade de percorrer distâncias entre recargas muito superior à concorrência, mas faltava uma confirmação independente, em condições reais de utilização. O que aconteceu agora, pela mão do Conselho Norte-Americano para a Eficiência do Transporte de Mercadorias (North American Council for Freight Efficiency, NACFE).

Entre os Semi já entregues a clientes, a organização independente NACFE seleccionou 10 unidades e acompanhou-as durante duas semanas, analisando a carga, mas também a distância percorrida com um carregamento, tomando igualmente nota da percentagem de energia restante na bateria no final do percurso. Um dos objectivos era ver até que ponto o Semi consegue percorrer os 805 km anunciados com carga máxima.

Com a iniciativa Run On Less Electric Depot, organizada pela NACFE e que se prolongou durante 18 dias, foi possível constatar a autonomia de 10 Semi, cada um deles a ter de lidar com um trajecto diferente e a transportar uma carga específica, tendo sido divulgados os resultados de três unidades, considerados pela NACFE como mais relevantes.

No primeiro dia um dos Semi percorreu 416 milhas, cerca de 669 km, ficando ainda com 18% de carga na bateria, o que deixa antever uma autonomia total de 816 km, acima do anunciado pela Tesla. No dia seguinte o mesmo veículo, com carga e percurso diferentes, percorreu 653 km, tendo ficado com 7% na bateria, o que aponta para um total de 702 km.

O segundo Semi percorreu 605 km no primeiro dia, com 15% ainda na bateria, o que indicia uma autonomia total de 712 km, para no segundo dia ainda manter 48% de bateria depois de andar 359 km, o que permite estimar uma autonomia total de 690 km. O terceiro Semi rodou durante 877 km, depois de “secar” praticamente a bateria após 607 km, para no dia seguinte percorrer 660 km e ficar com 18% de carga, apontando a uma autonomia total de 804 km.

É óbvio que o perfil do terreno implica alterações na autonomia, como já acontece hoje com os tractores semi-atrelados com motor a gasóleo, mas tudo indica que há vários percursos em que é possível percorrer mais de 800 km com uma só carga num camião eléctrico a puxar mais de 40 toneladas.