Manifestantes do movimento Climáximo voltaram a bloquear o trânsito pelas 11h desta sexta-feira, desta vez na Avenida de Roma, em Lisboa. As autoridades da PSP já chegaram ao local e desmobilizaram a manifestação, tendo levado três dos intervenientes, segundo apurou o Observador.

Manifestantes sentados na Av. de Roma 4 fotos

Num comunicado às redações, o coletivo aponta que os protestos surgem para “alertar a guerra que as empresas e governos estão a travar contra a sociedade“. Mariana Rodrigues, porta-voz do grupo no local, afirma que a sociedade enfrenta “empresas fósseis” que “estão a garantir a destruição de tudo o que amamos”. Apela ainda a que as pessoas “resistam ao desarmamento das infraestruturas emissoras”, sublinhando que o passado mês de setembro foi uma “anomalia climática sem precedentes“.

Ainda no início desta semana, o grupo de manifestantes bloqueou o trânsito na 2ª Circular, junto à sede da Galp, o que marcou o início de uma série de protestos, sendo esta a quarta ocasião. Nos dias seguintes, membros do coletivo bloquearam a estrada na rua de São Bento e, na quinta-feira, pintaram a fachada da sede da empresa REN.