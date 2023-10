Uma sondagem publicada esta segunda-feira à noite, realizada pelo ICS/ISCTE para o Expresso e para a SIC, dá a vitória ao Partido Socialista com 31% dos votos numa futura eleição. E há más notícias para Luís Montenegro: o PSD não vai além dos 25%, fica a seis pontos percentuais dos socialistas e cai cinco pontos percentuais face à mesma sondagem de junho.

O PS continua com as mesmas intenções de voto do que em junho, tal como o Chega, que consegue nas duas sondagens, publicadas num espaço de quatro meses, 13%. À esquerda, o Bloco de Esquerda e a CDU conseguiriam 6%, subindo um ponto percentual face a junho.

À direita, a Iniciativa Liberal ficava-se pelos 3%, descendo um ponto percentual em comparação com junho, e o CDS conseguia 2%, mais um ponto percentual do que há quatro meses. Relativamente aos restantes partidos, o PAN angariaria 2% das intenções e o Livre não vai além de 1%.

Feitas as contas, os partidos de esquerda ficariam à frente dos de direita. Enquanto PS, CDU, BE, Livre e PAN conseguiriam 46% das intenções, a direita não iam além dos 43% (com o PAN obteria 45%).

Ao Expresso, Pedro Magalhães, coordenador do estudo ICS/ISCTE, indicou que não se sabe “para onde foram os cinco pontos” do PSD”, notando, contudo, “sinais de estabilidade” nos números dos sociais-democratas.

Por sua vez, longe de uma maioria segundo esta sondagem, o responsável acredita que há uma “tendência de o PS perder apoio”: “O tempo não perdoa, causa erosão e cansaço”. Mesmo assim, há uma tendência clara: apesar do desgaste dos socialistas, isso não leva a um “aumento do apoio” aos sociais-democratas.

Esta segunda-feira também foi publicada outra sondagem, desta vez pela Aximage para a CNN Portugal e para a TVI, que também dava a vitória ao PS (com 27,6%) e o PSD ficava em segundo (com 24,1%).

A sondagem do Expresso foi realizada entre 16 e 25 de setembro de 2023 e contou com 804 entrevistas válidas.