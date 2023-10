Cristiano Ronaldo condenado a 99 chicotadas no Irão por "adultério" após ter abraçado uma pintora

Um abraço e um beijo na bochecha. Bastou isso para Cristiano Ronaldo ser sentenciado a 99 chicotadas pelo Irão. O internacional português encontrou-se em setembro com a pintora iraniana Fatemeh Hamami e cumprimentou-a dessa forma. Agora, foi condenado por adultério.

O jogador do clube Al Nassr, da Arábia Saudita, viajou para o Teerão, capital do Irão, em setembro para defrontar o Persépolis, em partida a contar para a Liga dos Campeões Asiática. Pelo caminho, encontrou a artista iraniana, com cerca de 85% do corpo paralisado, que lhe confessou uma grande admiração, oferecendo-lhe uma obra sua, como noticia o jornal espanhol Mundo Desportivo, citando o canal iraniano Sharq Emroz.

Como forma de agradecimento, o atleta, de 38 anos, resolveu dar-lhe um abraço e um beijo na bochecha, como mostra o vídeo publicado por Fatemeh Hamami, nas redes sociais. Uma equipa de advogados decidiu levar o caso para a justiça.