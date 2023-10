Um esquilo, um salmão, abelhas e flores: as novas moedas de Carlos III

Muda o soberano, mudam as moedas e, esta quinta-feira, foram reveladas as oito novas do Reino Unido, as primeiras definitivas do reinado de Carlos III. De um lado, as moedas têm o perfil do Rei; do outro, desenhos de animais e plantas em representação da Natureza e da conservação, causas muito queridas do monarca.

As oito moedas vão de um pence a duas libras e podem ser vistas na imagem no topo deste artigo ou no vídeo que está em baixo e que foi divulgado nas redes sociais pelo Royal Mint, a instituição responsável por fazer as moedas britânicas.

Manda a tradição que um novo perfil esteja virado para o lado oposto do soberano anterior. Ou seja, sempre vimos a Rainha Isabel II virada para a direita em todas as moedas do seu reinado. Agora, Carlos III está virado para a esquerda. Do outro lado, cada uma das moedas tem um desenho diferente relacionado com fauna ou flora e também um padrão baseado no monograma do Rei.