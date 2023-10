O ministro da Administração Interna explicou este sábado que a decisão de aumentar o nível de ameaça terrorista em Portugal “enquadra-se num esforço europeu de segurança e cautela” e que “há uma avaliação permanente com os parceiros europeus” do país. “Estamos atentos e vigilantes”, garantiu o ministro José Luís Carneiro em declarações aos jornalistas.

“As forças, autoridades e serviços que têm responsabilidade no âmbito do sistema de segurança interna estão todos os dias atentos e vigilantes e em articulação com as entidades congéneres internacionais para continuar a continuar a fazer do nosso país o que ele tem sido, um dos países mais pacíficos e seguros do mundo”, disse o ministro quando falou ao final da manhã em Santa Marinha do Zêzere.

O Sistema de Segurança Interna (SSI) subiu, esta sexta-feira, o nível de ameaça terrorista em Portugal de “moderado” para “significativo”. Em comunicado, o organismo explicou que validou esta decisão “por razões eminentemente preventivas e de cautela” e seguindo os outros parceiros europeus, uma vez que ” não se registam quaisquer indícios que apontem para o desenvolvimento de ações terroristas em Território Nacional”.

Há poucos dias o ministro já tinha falado sobre o possível aumento do nível de alerta de segurança em Portugal, mas para dizer que ainda era um assunto “em avaliação” através de um diálogo entre o Sistema de Segurança Interna e as forças e serviços de segurança.