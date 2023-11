Com a candidatura de José Luís Carneiro apresentada e a de Pedro Nuno Santos prestes a tornar-se oficial, as posições das principais figuras do PS começam também a definir-se. Uma das próximas dúvidas que podem vir a desfazer-se será a posição de Ana Catarina Mendes, dado que existe a intenção de que a atual ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e o líder da ala esquerda do PS se encontrem para “conversar”.

De acordo com as informações apuradas pelo Observador, os dois socialistas — apontados há anos como potenciais sucessores de António Costa, uma porta que Ana Catarina Mendes veio, pelo seu lado, fechar na semana passada — podem tentar acertar agulhas, não existindo, para já, nenhuma posição fechada do lado da atual ministra, nem se sabendo se irá assumir um apoio público a um dos lados da contenda.

O que existe, apontam várias fontes próximas do processo e ouvidas pelo Observador, é uma vontade de Pedro Nuno Santos de “tratar com a dignidade que merece” o vasto percurso de Ana Catarina Mendes dentro do partido, mesmo que ambos não pertençam à mesma ala — a antiga líder da federação de Setúbal e ex-secretária geral adjunta é associada à ala mais “moderada” do partido, enquanto Pedro Nuno Santos se posiciona como o representante da ala esquerda.

Além disso, segundo uma das mesmas fontes, Ana Catarina Mendes tem vontade de “continuar a servir o partido”, o que pode significar que tem disponibilidade para assumir um papel ativo na próxima fase da vida do partido, caso Pedro Nuno vença a disputa interna. Até agora, a ministra era apontada como uma das mais fortes hipóteses para liderar a cabeça de lista do PS às eleições europeias.

E na semana passada, quando convocou os jornalistas para se auto-excluir da corrida, sinalizou a sua vontade de continuar a representar ativamente o PS: “Quero dizer ao país e ao PS que estou disponível para todos, para os próximos combates políticos do partido, que espero que sejam vencedores. O país merece uma resposta socialista a tudo o que está a acontecer”.

A dúvida sobre a posição de Ana Catarina Mendes coloca-se tendo em conta o seu posicionamento na ala moderada do partido — o que naturalmente a poderia aproximar de José Luís Carneiro — e as divisões na federação de Setúbal, que tudo aponta para que seja uma das que se manterão formalmente neutras na disputa à liderança do PS. Além disso, o papel de ministra pode desencorajar Ana Catarina Mendes a assumir uma posição pública.

Mas também é sabido que Pedro Nuno Santos tem feito, nos últimos dias, um esforço para puxar os rostos que representam a fatia mais centrista do PS para o seu lado — não foi por acaso que na semana passada almoçou com Francisco Assis e Ascenso Simões, num encontro que foi captado pelas câmaras da CNN.

O entendimento de alguns dos apoiantes de Ana Catarina Mendes, que em parte se começam a posicionar mais ou menos discretamente ao lado do ex-ministro das Infraestruturas, é que uma aliança poderia beneficiar ambos, permitindo à atual ministra, num cenário de vitória de Pedro Nuno Santos, “continuar a servir o partido” e ao próprio consolidar a ideia de que está a trabalhar para unir o partido e conquistar nomes que representam a “moderação” no PS, mas também a herança mais direta do “costismo”. Resta saber se uma conversa entre os dois será produtiva.

Artigo alterado às 13h49 com mais informação sobre o contexto em que o encontro pode acontecer.