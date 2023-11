Um idoso morreu num Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) em Matosinhos, no distrito do Porto, vítima de legionella, adiantou esta quinta-feira à Lusa a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

Sem avançar quando ocorreu a morte, nem o sexo ou idade da vítima, a ARS-Norte referiu que, além deste idoso que acabou por falecer, há um segundo caso a registar no lar, que não identificou.

A administração regional adiantou que a origem do cluster em Matosinhos, que vitimou um residente do lar, é provavelmente ambiental, tendo já sido implementadas as medidas de controlo.

“Tendo em conta que o período de incubação pode ser de até 14 dias (sendo o mais comum de 5-7 dias), as autoridades continuarão a monitorizar o surgimento de eventuais novos casos”, sublinhou a ARS Norte, em comunicado.

O lar em causa é o Centro Social de Leça do Balio, depois de a confirmação ter sido dada ao Porto Canal pela diretora técnica, Graciete Pinto, que contou que a estrutura residencial está em contacto com as autoridades de saúde e com as empresas de manutenção desde o primeiro momento em que surgiram os primeiros sintomas nos idosos. A diretora revelou ainda que os idosos estão informados da situação.

Contactada pela Lusa, fonte do centro social referiu que Graciete Pinto não se encontrava disponível para prestar esclarecimentos.

A ARS-Norte explicou que desde o início do mês foram identificados dois clusters de Doença dos Legionários na região Norte, um em Matosinhos e outro em Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

Até à data, em Caminha foi identificado um cluster com oito casos confirmados que se encontra em fase de investigação epidemiológica e de determinação das medidas de saúde pública necessárias para o seu controlo.

O antigo diretor-geral da Saúde, Francisco George, afirma que o mais importante em surtos de legionella é “descobrir a origem da infeção”.

Ouça aqui a entrevista de Francisco George à Rádio Observador.

A Doença dos Legionários, uma pneumonia provocada pela bactéria Legionella pneumophila, caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas como febre, mal-estar geral, dores de cabeça, dores musculares, tosse não produtiva e diarreia.

A infeção transmite-se por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água (aerossóis) ou, mais raramente, por aspiração de água contaminada com a bactéria.