O Governo tem de estudar, em 2024, “a possibilidade e as condições de integração dos profissionais liberais e trabalhadores independentes nos regimes de licenças de parentalidade”. Isso mesmo foi aprovado, em sede de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2024, e sob proposta da Iniciativa Liberal.

Aliás, esta é a primeira proposta de alteração que a IL consegue ver aprovada para o Orçamento de 2024. E só não foi por unanimidade porque o PCP absteve-se. Todos os outros partidos votaram a favor, nas avocações do dia em Plenário. Esta proposta tinha sido chumbada em comissão de Orçamento e Finanças na quinta-feira.

A Iniciativa Liberal tem-se batido pela proposta, para que os profissionais liberais e independentes possam ser abrangidos pelas licenças de parentalidade. Os trabalhadores independentes beneficiam de apoios e do direito à partilha da licença parental inicial, mas as condições não são exatamente as mesmas no resto que em relação aos empregados por conta outrem.

A IL explica, na nota à proposta, que “é essencial reconhecer que os profissionais liberais enfrentam desafios acrescidos em relação aos direitos de parentalidade, em comparação com os trabalhadores por conta de outrem. É hora de reverter esta situação e garantir a proteção da parentalidade aos profissionais liberais”. Daí que se pretenda avançar legislativamente, admitindo a IL que “é uma matéria complexa, quer legislativamente, quer de impacto financeiro”. E ainda que se fale da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores (CPAS) “o tema é mais amplo para a generalidade de ‘profissionais liberais’”, diz a IL que afirma que a sua pretensão não é pensar só nas mães, mas também os pais, por isso, abrange na sua proposta a parentalidade.

“Importa por isso dar este passo definitivo de compromisso para a igualdade e a integração dos profissionais liberais e terminar com as decisões angustiantes de adiar, evitar ou não acompanhar a parentalidade, a acautelar igualdade de direitos e oportunidades e redução das disparidades existentes, que são socialmente inaceitáveis”, conclui a proposta liberal.

Carla Castro, deputada liberal, já tinha na sessão de quinta-feira de debate na especialidade do Orçamento realçado que esta situação tem de ser vista, para não haver discriminação face aos dependentes. “É um princípio fundamental que deve ser aplicado em várias áreas”, realçando que muitas vezes há no espírito do legislador como se estes profissionais tivessem frequentemente fuga às responsabilidade ou tratar tudo como falsos recibos verdes, o que não pode ser generalizado.

“Os profissionais liberais têm de ser acolhidos na lei com igualdade e não serem discriminados. Os profissionais liberais têm dificuldades específicas, nomeadamente a volatilidade dos rendimentos, o período de amamentação e é hora de reconhecer”. Assim, a IL quer que se estude e veja no terreno as dificuldades reportadas, que sejam vistas as boas práticas, e se adapte o que tiver de ser adaptado para fazer face às diferenças.