O PS tinha prometido a aprovação de 20 propostas de alteração da oposição para o primeiro dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2024. E cumpriu. Foram exatamente 20 as medidas dos partidos que o confrontam na Assembleia que foram aprovadas. IL e Chega foram os únicos partidos que não conseguiram que o PS aceitasse qualquer uma das suas alterações. No caso do Chega a tendência dos últimos orçamentos manteve-se, com o segundo partido a apresentar mais propostas a ficar no branco, como deverá acontecer no resto das votações. Além das vinte alterações da oposição que foram conseguidas, o PS, claro, fez aprovar todas as que tinha sugerido, e que, ainda assim, foram em número superior às 20 da oposição.

O Livre é, no primeiro dia, o vencedor, com sete propostas aprovadas, ainda que três de forma parcial (na parte que previa verbas o PS chumbou). O PAN conseguiu quatro, as mesmas que o PCP (ainda que duas parcialmente). O Bloco ficou-se por duas, menos uma que as três conseguidas pelo PSD. O olhar do PS virou-se mais para a esquerda do hemiciclo neste primeiro dia. Livre e PAN, que se abstiveram na votação na generalidade, continuam a ser os privilegiados nas aprovações do PS.

Estas mudanças da oposição não alteram, para já, substantivamente a proposta que o Governo entregou no Parlamento a 10 de outubro. E até há propostas de partidos diferentes aprovadas mas que a letra da lei é em tudo semelhante, como aconteceu com a pretensão do Livre e do PAN de determinar que o Governo crie a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação Sem Abrigo 2024-203. São as do PS que mais mexem nos euros e distribuiu-se apoios para estudantes, seguros de crédito para empresas e mais dinheiro para os advogados oficiosos.

