O vídeo de Ohad Munder, de 9 anos, a correr para os braços do pai depois de 49 dias em cativeiro em Gaza, espelha o drama dos reféns do Hamas e a felicidade daqueles que foram esta sexta-feira libertados ao abrigo do acordo negociado para a troca de prisioneiros com Israel.

Ohad foi feito refém com a mãe, Keren Munder, e a avó, Ruti, no início do conflito, acabando mesmo por celebrar o nono aniversário em cativeiro.

Mãe e filho acabaram por fazer parte do primeiro grupo de 13 prisioneiros israelitas libertados pelo grupo extremista islâmico. O momento do reencontro do menino com o pai foi divulgado pelo Centro Médico Schneider, com o consentimento da família, e tem percorrido as redes sociais:

Ohad Munder, 9 hugs his father for the first time after being released from captivity in Gaza. (Video: Schneider children’s hospital). pic.twitter.com/RzMblVOAfx — Bel Trew (@Beltrew) November 25, 2023

Apesar do momento de felicidade, o calvário da família Mundi ainda não terminou, já que Avraham Munder, avô de Ohad e marido de Ruti, permaneceu, para já, em cativeiro.

“Ela conheceu o marido no kibutz… Ruti é uma mulher muito talentosa. Era a bibliotecária e costureira do kibutz. Ela também tricota, pinta, costura, frequenta aulas e viaja em família”, descreveu-a o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas, citado pela CNN Internacional.