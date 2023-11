O PSD promete revelar mais tarde o impacto orçamental que terá o aumento do Complemento Solidário para Idosos (CSI) para um valor de referência de 820 euros até 2028. Para já, no entanto, os sociais-democratas garantem que a medida é perfeitamente “acomodável”, que não colocará em causa as contas públicas e acusam os socialistas, que vieram rapidamente apontar a “falta de credibilidade” da proposta, de estarem deliberadamente a criar uma manobra de diversão. “Os portugueses devem desconfiar no PS e não do PSD”, pediu esta segunda-feira António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD.

Na verdade, o discurso de Luís Montenegro no encerramento do Congresso do PSD foi considerado equívoco. Num primeiro momento, o líder social-democrata prometeu, de facto, duas coisas: manter o aumento das pensões à luz da lei em vigor e aumentar o CSI. “Nós não vamos cortar um cêntimo em nenhuma pensão. Nós vamos aumentar de acordo com a lei as pensões de uma forma geral, mas vamos também, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar a referência do Complemento Solidário para Idosos nos 820 euros”, disse.

A dúvida instalou-se (e foi aproveitada pela oposição) depois de Luís Montenegro acrescentar outra ideia. “Isto traduz-se no seguinte: até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros.” Rapidamente esta frase foi reinterpretada como sendo Montenegro a defender uma pensão mínima de 820 euros para todos — pensão que poderia acumular com outro tipo de rendimentos. Ora, uma alteração desta magnitude — a pensão mínima atualmente está nos 290 euros –, abrangendo quase 2 milhões de pensionistas, teria um custo para o Estado de vários milhares de milhões de euros. E não é isso que defende Montenegro.

