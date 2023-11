José Luís Carneiro revelou esta noite abertura para “aperfeiçoar” o Complemento Solidário para Idosos — para o qual o PSD avançou com uma proposta no Congresso de sábado passado. Agora o candidato à liderança do PS defende que se mexa na condição de recursos dessa prestação e também que ela venha a ser atribuída de forma automática. Aconselha Luís Montenegro a estudar melhor o assunto e diz também que as mais recentes sondagens mostram que o líder do PSD “teme” a sua candidatura em legislativas.

Em entrevista à SIC e, depois, à SIC-Notícias, Carneiro avançou com uma novidade, admitindo vir a propor alterações ao apoio mensal para idosos com baixos recursos. No sábado, Montenegro anunciou a intenção de, se chegar ao Governo, atualizar as pensões à inflação e ainda usar o Complemento Solidário para Idosos para garantir que até 2028 nenhum pensionista tenha um rendimento total inferior a 820 euros mensais. Mas o candidato socialista considera que “o PSD não estudou bem este assunto”, argumentando que o CSI “não é universal, já que depende de um pedido que tem de ser formulado, e depende da condição de rendimentos dos filhos”.

Para o socialista, “onde é possível formular alterações é na condição de recursos e no modelo de atribuição”, afirmou na entrevista sem detalhar. Carneiro apenas diz que, se vencer as eleições de 10 de março (depois de ganhar os PS), tenciona “dar um passo em frente na automaticidade da atribuição” do CSI, “dispensando-a de formulação de pedido” e também “melhorando a questão relacionada com a condição de recursos, porque faz depender o apoio dos rendimentos dos filhos e, por vezes as condições de vida dos filhos estão desligadas da condição de vida dos mais idosos”.

