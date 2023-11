Três estudantes foram esfaqueados, esta quarta-feira, numa escola no nordeste da Polónia. De acordo com as autoridades locais, o ataque foi cometido por um jovem de 18 anos, que frequenta o mesmo estabelecimento de ensino.

A porta-voz da polícia Katarzyna Kucharska, citada pela Associated Press, avançou que duas das vítimas estão hospitalizadas em estado grave e uma terceira foi tratada ainda no local. Os adolescentes em estado grave são um rapaz e uma rapariga.

O suspeito foi detido mas as investigações continuam, segundo Elzbieta Lukasiewicz, procuradora de Ostroleka, cidade vizinha de Kadzidlo, onde se deu o crime.