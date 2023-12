Os norte-americanos da popular publicação sobre automóveis Car and Driver realizaram um comparativo entre 14 dos desportivos mais rápidos da actualidade, com modelos mais possantes e caros, introduzindo igualmente outros com “raça”, mas substancialmente mais acessíveis. Com o objectivo de determinar qual o veículo mais rápido a acelerar e a travar de 0-240-0 km/h (o equivalente a 0-150-0 milhas/hora), nesta mão cheia de desportivos é possível encontrar modelos do segmento C, mais pequenos e obviamente mais leves, como o Hyundai i30 N, com 280 cv, o Volkswagen Golf R (320 cv) e o Honda Civic Type R (320 cv), todos eles com um peso em torno de 1500 kg. Mas estes são os mais leves, menos possantes e mais baratos.

A estes três desportivos compactos, a Car and Driver juntou oito modelos, de coupés com apenas dois lugares a espaçosos SUV, passando por berlinas familiares com muito músculo, com a condição de todos eles serem potentes e capazes de acelerações impressionantes. Referimo-nos ao Toyota GR Supra 3.0 (388 cv), Ford Mustang Dark Horse (507 cv), Cadillac CT5-V Black Wing (677 cv), os Bentley Continental GT Speed (660 cv) e Bentayga S (550 cv), Chevrolet Corvette Z06 (680 cv) e os Porsche 911 GT3 RS (525 cv) e 911 Turbo S (650 cv).

Se todos estes 11 desportivos recorrem aos tradicionais motores a combustão, a Car and Driver decidiu juntar três modelos eléctricos com características familiares, graças ao seu espaço interior e bagageira, mas com níveis de potência capazes de colocar em sentido os seus rivais a gasolina. Os três modelos alimentados pela energia armazenada na bateria são o Kia EV6 GT (585 cv), o Tesla Model S Plaid (1034 cv) e Lucid Air Sapphire (1251 cv).

De acordo com a publicação, não foi possível obter um Model S Plaid equipado com o track pack (que inclui travões em carbocerâmica, como a generalidade dos concorrentes mais potentes), sendo que o Tesla e o Lucid, apesar de terem sido testados com o mesmo equipamento de medição, não o fizeram em conjunto por não estarem disponíveis do dia do teste, que pode ver em baixo.