A Aston Martin mostrou o novo Vanquish, um luxuoso coupé de Gran Turismo que se assume como o mais potente do género da marca britânica e que aponta decididamente ao Ferrari 12Cilindri como oponente directo. A uma elegante carroçaria com duas portas e bancos para dois, o Vanquish alia um chassi em alumínio, para reduzir o peso do modelo e torná-lo mais ágil e mais desportivo. E, como se isto não bastasse, o novo coupé da Aston Martin recorre ainda a uma carroçaria em fibra de carbono, para atingir um peso de apenas 1910 kg.

Um dos principais argumentos comerciais do Vanquish é o seu motor 5.2 V12, não só pela sua nobreza, mas igualmente pela potência e força que coloca ao dispor do condutor. São 835 cv (o 12Cilindri anuncia 830 cv) e um binário de 1000 Nm, um valor impressionante que se mantém estável entre as 2500 e as 5000 rpm devido à presença de dois turbocompressores, um para cada bancada de cilindros. Acoplada ao V12 está uma caixa automática da ZF com oito velocidades.

Este V12 é uma evolução da unidade que surgiu instalada no DBS 770 Ultimate, aí a debitar 770 cv. Além da potência mais elevada, disponibiliza agora o denominado Boost Reserve, um sistema associado à gestão dos turbocompressores que incrementa a potência a baixo regime, quando a pressão de sobrealimentação é muito elevada, para melhorar a resposta do V12. E, para reforçar a guerra contra o peso, o construtor britânico propõe (como opcional) um sistema de escape em titânio, 10,5 kg mais leve.

Esta que é a 3.ª geração do Vanquish, depois dos modelos lançados em 2001 e 2012, é de longe a mais possante, rápida e veloz. Com 835 cv, é capaz de atingir 345 km/h de velocidade de ponta e ultrapassar a barreira dos 100 km/h ao fim de apenas 3,3 segundos, o que posiciona o Vanquish ligeiramente acima do 12Cilindri em velocidade máxima e abaixo em aceleração. Apenas 1000 unidades serão fabricadas, com um preço estimado em redor dos 400.000€.