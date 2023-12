O crânio de um pliossauro — uma espécie de dinossauro caracterizado como um monstro marinho colossal — foi extraído dos penhascos da costa jurássica de Dorset, no Reino Unido. O fóssil vai ser a estrela de um programa especial de David Attenborough na BBC, canal que avança a notícia da descoberta paleontológica.

“Não tenho dúvidas de que se tratava de uma espécie de T-rex subaquático”, afirmou ao jornal inglês Andre Rowe, um especialista da Universidade de Bristol. O fóssil de dois metros de comprimento é um dos espécimes mais completos alguma vez descoberto do réptil marinho que ocupava os oceanos há cerca de 150 milhões de anos.. Vários paleontólogos garantem que o achado vai revelar conhecimentos inéditos sobre o antigo predador.

A descoberta começou numa praia perto de Kimmeridge Bay, na famosa costa jurássica inglesa, património mundial do sul de Inglaterra, de forma casual. Tal como descreve a BBC, Phil Jacobs, amigo de Steve Etches e colega entusiasta de fósseis, deparou-se com a ponta do focinho do pliossauro deitada no areal.

Depois disso, um levantamento feito por drone apontou uma localização provável no penhasco da costa inglesa. A remoção do fóssil da rocha foi um trabalho meticuloso que durou meses, ao qual se seguiu o não menos delicado trabalho de preservação para o estudo e exposição do crânio de pliossauro.

“O maxilar inferior e a parte superior do crânio estão unidos, tal como aconteceria em vida. Em todo o mundo, quase não se encontram espécimes com este nível de pormenor. E se forem encontrados, muitos dos pedaços estão a faltar, enquanto este, apesar de estar ligeiramente distorcido, tem todos os ossos presentes”, afirmou à BBC o paleontologista Steve Etches.

Para efeitos de escala, os especialistas consultados pelo jornal referem que o crânio do pliossauro é mais comprido do que a altura da maioria dos humanos. Além disso, é possível contar 130 dentes longos e afiados no fóssil recém descoberto. Estas seriam as armas utilizadas pela “máquina de matar”, como é descrita a espécie de dinossauro marítimo.

“O animal era tão grande que penso que teria sido capaz de atacar eficazmente tudo o que tivesse a infelicidade de se encontrar no seu espaço”, afirmou Rowe à BBC, que descreveu o cardápio do animal como variado entre outras espécies de dinossauros e até dos próprios pliossauros de dimensão inferior.