O esqueleto de um dinossauro ‘Stegosaurus’, apelidado de ‘Apex’, foi leiloado na quarta-feira em Nova Iorque por 44,6 milhões de dólares (40,7 milhões de euros), multiplicando o seu preço estimado e tornando-se o fóssil mais valioso do mundo.

Apex, que mede cerca de 3 metros de altura e 6 metros de comprimento, foi descoberto há dois anos no Estado do Colorado (EUA) e foi colocado a leilão entre 4 e 6 milhões de dólares (3,6 e 5,5 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) como o “melhor exemplar” deste famoso dinossauro que viveu há 150 milhões de anos, no final do Jurássico.

A Sotheby’s indicou que o comprador do Apex é anónimo mas está a considerar emprestar o esqueleto a “uma instituição americana” e que, após vencer a batalha de licitação de cerca de 15 minutos, declarou: “O Apex nasceu na América e vai ficar na América”.

O esqueleto de Apex, um dos mais completos e melhor preservados de um dinossauro, superou a marca alcançada por Stan, um Tiranossauro Rex completo que foi vendido em 2020 por 31,8 milhões de dólares na Christie’s, dando continuidade à tendência de aumento do interesse e do preço destes fósseis nos leilões.

A Sotheby’s, que vendeu o primeiro esqueleto de dinossauro em leilão em 1997 por 8,4 milhões de dólares, esteve envolvida em todo o processo, desde a descoberta do Apex pelo paleontólogo Jason Cooper até à venda, marcando a sua primeira parceria.

A casa indicou que a sua especialista Cassandra Hatton documentou o processo, incluindo escavação, restauro e “preservação de informações contextuais, como impressões de pele fossilizada e três ‘ossículos’ (armadura de garganta)” que foram vendidos juntamente com o esqueleto.

O Apex não apresenta sinais de combate ou danos causados por predadores, mas sim indícios de artrite, indicando que atingiu uma idade avançada, segundo um comunicado que descreve a sua “soberba fossilização” que preservou “ossos delicados”, como as frágeis placas dérmicas cervicais.

O que não foi determinado, segundo o jornal New York Times, é o género da Apex, o que pode explicar o nome sem género que recebeu.

Recentemente, a Christie’s vendeu o esqueleto completo de um ‘Gorgosaurus’, parente do Tiranossauro Rex, por mais de 6 milhões de dólares, e também por um preço semelhante vendeu um crânio do rei predador, enquanto na Christie’s, uma casa rival, foram obtivos valores superior.

Na Christie’s, que detinha o recorde até ao momento, um esqueleto de dinossauro ‘Deinonychus’ foi vendido este ano por 12,4 milhões, embora abaixo do recorde para um fóssil.