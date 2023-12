Personalidades da televisão, do desporto, da música e da política assinaram um manifesto de apoio a Luís Montenegro. O documento, intitulado “Manifesto por uma Alternativa Reformista e Moderada”, será apresentado esta sexta-feira e conta com a participação de mais de 100 nomes, como Manuel Luís Goucha, Fernando Santos, Rui Massena, Pedro Granger ou Cândido Costa, bem como figuras do mundo da política incluindo Daniel Bessa e António Nogueira Leite, ex-ministros de António Guterres, como avançaram o Expresso e o Sol esta quinta-feira.

No manifesto a que o Observador também teve acesso, pode ler-se que os signatários “acreditam que o projeto liderado por Luís Montenegro e pelo PSD é capaz de corporizar” um caminho alternativo, bem como “oferecer aos portugueses um novo Contrato Social e a mudança política que Portugal necessita”.

Dividido em dez pontos, o texto elenca aquilo que os signatários entendem como sendo as linhas-mestras da “alternativa” moderada representada pelo líder social-democrata. Desde apelos a uma “coragem reformista” a exigências de uma governação “ética”, “europeísta” e de “forte consciência social”, a tendência é clara e aponta para aquilo que deve ser um modelo baseado na moderação e na estabilidade.

Nesse sentido, a exigência mais notória do manifesto passa pela recusa de “extremismos ou populismos de qualquer ponto do espectro ideológico”, numa clara referência ao Chega e a André Ventura — um partido e um líder com quem Montenegro tem dito por repetidas vezes que não fará acordos, apesar do crescimento acentuado do partido nas últimas sondagens.

Além das figuras acima mencionadas, a lista de signatários inclui ainda algumas figuras influentes da esfera social-democrata, incluindo nomes como Cristina Vaz Tomé, coordenadora do Conselho Estratégico do PSD, Alexandre Relvas, antigo secretário de Estado de Cavaco Silva, ou de Miguel Cadilhe, atualmente membro do Conselho de Estado e ex-ministro de Cavaco.