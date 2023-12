Em atualização

O cardeal italiano Angelo Becciu, que em tempos foi um dos mais influentes do Vaticano, foi condenado a uma pena de prisão de cinco anos e seis meses por crimes financeiros, noticiou a Sky News.

Becciu estava a ser julgado há dois anos, juntamente com outras nove pessoas, num caso relacionado com o investimento de 200 milhões de dólares (mais de 175 milhões de euros) da Igreja Católica na compra de um edifício milionário em Londres através de um fundo liderado pelo empresário italiano Raffaele Mincione, em 2014.

O cardeal, de 75 anos, sempre negou as acusações e, em maio deste ano, chegou a afirmar que não podia defender-se adequadamente porque os procuradores estavam a ocultar evidências importantes da defesa.

Angelo Becciu foi nomeado cardeal em 2018, ano em que o Papa Francisco o promoveu a prefeito da Congregação para as Causas dos Santos — o organismo da cúpula da Santa Sé responsável pelos processos de canonização. Antes, o italiano tinha trabalhado durante sete anos, entre 2011 e 2018, como Sostituto da Secretaria de Estado (ou seja, a segunda figura da hierarquia da Secretaria de Estado do Vaticano, a seguir ao próprio secretário de Estado). Em 2020, Becciu foi demitido do cargo e dispensado de todos os direitos enquanto cardeal.

O jornalista italiano Massimiliano Coccia, um dos primeiros a noticiar o caso que envolvia Angelo Becciu, disse à Sky News que se trata de um veredito sem precedentes na história do Vaticano.