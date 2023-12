Com 14 mulheres a acusarem Gérard Depardieu de agressão sexual e de conduta sexual imprópria, e depois de, em outubro, ter negado todas as acusações, o ator francês vê-se agora exposto com a divulgação de um vídeo no qual faz comentários misóginos e sobre as partes íntimas das mulheres.

O vídeo foi emitido na semana passada pela cadeia de televisão France 2 e faz parte de um documentário realizado pelo escritor e realizador Yann Moix. As imagens remontam a 2018 quando Depardieu visitou a capital da Coreia do Norte e mostram o ator num centro de equitação: “As mulheres adoram andar de cavalo. O clitóris delas roça na sela. Elas gostam muito. São umas cabras”, ouve-se Depardieu a dizer, momentos antes de sexualizar uma rapariga de cerca de 10 anos que estava a praticar o desporto.

Numa outra cena, o ator está a conversar com uma mulher quando revela que pesa 124 quilos. “Espera, não estou ereto agora. Quando estou ereto peso 126”, diz enquanto toca no ombro da mesma.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.